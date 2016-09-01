Маурисиу провел первую тренировку в "Спартаке"

Новичок "Спартака" защитник Маурисиу провел первую тренировку с командой, сообщает официальный сайт клуба. 27-летний бразильский футболист тренировался в общей группе с ограничениями.

Маурисиу перешел в "Спартак" из "Лацио". В прошлом сезоне Маурисиу во всех турнирах провел 36 матчей и получил 18 предупреждений. С "Лацио" бразилец стал финалистом Кубка и Суперкубка Италии. Помимо римлян защитник за свою карьеру выступал за "Гремиу", "Палмейрас" и "Спортинг" из Лиссабона.