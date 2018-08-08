Маурисиу: "Очень хотел получить российское гражданство"

Полузащитник ПАОК Маурисиу признался в интервью "СЭ", что думал всерьез о получении российского гражданства, когда играл за "Зенит" и "Ахмат". Он подчеркнул, что не исключает возвращение в Россию.

– Вы ведь когда-то рассчитывали получить российское гражданство. Сейчас уже не думаете об этом?

– Не всегда футболист получает все, что захочет. Когда я играл в России, думал о возможности получить российское гражданство. И очень хотел, правда. Но я теперь в Греции, так что паспорт – не приоритет, как вы понимаете. Но кто знает, может, когда-нибудь вернусь в Россию. В таком случае гражданство было бы очень кстати.

– Значит, еще думаете о возвращении в Россию? Может, и предложения были?

– Я счастлив в ПАОК. Но иногда бывают предложения, от которых не отказываются. В России я прожил много хороших моментов, мне очень нравится эта страна, там осталось много друзей. Если и будет какое-то предложение, то сначала поговорю с президентом ПАОК. На данный момент я полностью сосредоточен на карьере в Греции. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

ПАОК – "Спартак": Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)