Маурисиу: "Мне нравится играть в "Спартаке"

Защитник "Спартака" Маурисиу отметил, что понимает требования главного тренера Массимо Карреры. По словам бразильца, он хочет постоянно выходить в стартовом составе.

– Всем итальянцам хочется, чтобы их команда компактно действовала в защите, – цитирует Маурисиу официальный сайт красно-белых. – Сейчас в большинстве матчей наши футболисты хорошо действуют в обороне. Но надеюсь, что получу шанс проявить себя и воспользуюсь им.

Знаете, мне всегда приходилось много трудиться, чтобы завоевать место в стартовом составе. Так было и в юности, и сейчас. Но, например, во всех молодежных командах, где играл, был капитаном. Понимал, что нужно работать в два раза больше. Когда попал в основу "Палмейрас", там играли очень сильные защитники. Нужно было пробиваться. Здесь – то же самое. В чемпионате России спартаковцы выиграли все матчи, за исключением игры с "Рубином", поэтому все ребята в хорошей форме. Мне нравится играть в "Спартаке". Надеюсь скорее набрать физические кондиции и постоянно выходить в старте.

– В дебютном матче за "Спартак" вы играли на позиции правого защитника. Как себя ощущали?

– Мне уже доводилось несколько раз делать это в "Лацио". Чувствовал себя неплохо. Но думаю, что смогу играть лучше, когда наберу физическую форму.