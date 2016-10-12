23:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Маурисиу хотел отвезти Радимова на Рубинштейна, 24

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Полузащитник "Зенита" Маурисиу, как уже сообщал "СЭ", стал участником благотворительной акции клуба, в рамках которой поработал таксистом. Пассажиром хавбека питерского клуба стал экс-капитан сине-бело-голубых, главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов.

При этом бразилец, который достаточно неплохо говорит по-русски, предложил Радимову отвезти его на улицу Рубинштейна, 24. Именно этот адрес пытался произнести таксист в клипе на песню "В Питере пить" группы "Ленинград".

Напомним, Радимов в апреле этого года был лишен водительских прав на полтора года за вождение в нетрезвом виде.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

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