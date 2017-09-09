Маурисиу: "Хочу вернуться в "Спартак"

Бывший защитник "Спартака" Маурисиу признался, что хотел бы вернуться в московский клуб. Бразилец был арендован красно-белыми на концовку прошлого сезона. Права на него принадлежат "Лацио", но римляне не заинтересованы в игроке.
– Есть ли хоть минимальный шанс, что вы перейдете в "Спартак"?
– Это вопрос к "Спартаку". Но если вы спросите о желании Маурисиу, то у него оно есть. (Ярослав СУСОВ)
Отметим, что Маурисиу сможет перейти в "Спартак" вне трансферного окна, если разорвет контракт с "Лацио" и получит статус свободного агента.
Кириллиус Спартакиус
Возвращайся! Лишним не будешь))
22:28
Kot, kotoryi
Давай-давай!Возвращайся!
22:25