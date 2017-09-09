Уличная атлетика при поддержке Datsun
22:18 | Футбол — РФПЛ

Маурисиу: "Хочу вернуться в "Спартак"

2

Бывший защитник "Спартака" Маурисиу признался, что хотел бы вернуться в московский клуб. Бразилец был арендован красно-белыми на концовку прошлого сезона. Права на него принадлежат "Лацио", но римляне не заинтересованы в игроке.

– Есть ли хоть минимальный шанс, что вы перейдете в "Спартак"?

– Это вопрос к "Спартаку". Но если вы спросите о желании Маурисиу, то у него оно есть. (Ярослав СУСОВ)

Отметим, что Маурисиу сможет перейти в "Спартак" вне трансферного окна, если разорвет контракт с "Лацио" и получит статус свободного агента.

2
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Кириллиус Спартакиус

Возвращайся! Лишним не будешь))

22:28

Kot, kotoryi

Давай-давай!Возвращайся!

22:25