Маурисиу: "Хочу вернуться в "Спартак"

Бывший защитник "Спартака" Маурисиу признался, что хотел бы вернуться в московский клуб. Бразилец был арендован красно-белыми на концовку прошлого сезона. Права на него принадлежат "Лацио", но римляне не заинтересованы в игроке.

– Есть ли хоть минимальный шанс, что вы перейдете в "Спартак"?

– Это вопрос к "Спартаку". Но если вы спросите о желании Маурисиу, то у него оно есть. (Ярослав СУСОВ)

Отметим, что Маурисиу сможет перейти в "Спартак" вне трансферного окна, если разорвет контракт с "Лацио" и получит статус свободного агента.