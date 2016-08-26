18:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Маурисиу готов стать таксистом, чтобы помочь собрать средства на операцию 16-летней девочке

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Полузащитник "Зенита" Маурисиу стал уже шестым игроком команды, который примет участие в акции "Давай-давай!", проводимой совместно с благотворительным центром "Русфонд". Как сообщает официальный сайт "Зенита", целью акции на этот раз является сбор средств на помощь 16-летней Ангелине Гараниной из Бишкека, которой требуется дорогостоящая операция. Если удастся собрать 3 миллиона 200 тысяч рублей, то Маурисио готов стать таксистом.

Акция "Давай-давай!" стартовала в 2015 году. Ее открыл Халк, станцевав и спев на Невском проспекте, Данни поработал парикмахером, Юрий Лодыгин провел экскурсию для детей в Государственном Эрмитаже, Артем Дзюба стал кондуктором трамвая №3, а Доменико Кришито вышел на арену "Упсала-цирка".

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/08/26/davay-davay-maurisio-gotov-stat-taksistom-chtoby-pomoch-angeline-garaninoy/

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КОММЕНТАРИИ (9)
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teller

igorvasilevich Очередной позор от богатого государства.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ))))) нищета как в африке в провинции, люди за 100-150 гринов в месяц работают. хотя, может это ирония была...

19:44

Tupac Shakur

Легионеры и те помогают. Денисов бы удавился за копейку

19:10

igorvasilevich

glym Обязать нужно наших руководителей исполнять конституцию страны. каждый имеет права на бесплатное лечение, а не собирать у народа деньги из которых половина воруется сотрудниками фонда. На помощь для иностранных граждан в исламских странах у России деньги есть.

19:04

glym

igorvasilevich, не много не понял тебя, те ты считаешь что нужно запретить иностранцам жертвовать и\или пиарить соответствующим фондам для российских детей?

19:01

igorvasilevich

Очередной позор от богатого государства. Уже иностранцы собирают деньги для детей. Я в шоке. Тратят на всякие не нужные проекты, как Крестовский стадион.

18:51

Очень плохой мальчик

Акция "Давай-давай!" стартовала в 2015 году. Ее открыл Халк, станцевав и спев на Невском проспекте, Данни поработал парикмахером, Юрий Лодыгин провел экскурсию для детей в Государственном Эрмитаже, Артем Дзюба стал кондуктором трамвая №3, а Доменико Кришито вышел на арену "Упсала-цирка"=================================Дали бы деньги из своего кармана. чем показузу устраивать.

18:38

бАбАяГа

а тупо сказать кокорину, чтоб не шампанское хлестал, а денег перевел - не судьба?

18:31

Sandberg

Ну футболисты и так "просто помогают". Акция же направлена на то, чтобы подстегнуть других помочь.

18:29

Пряслин

А мог бы просто помочь...

18:25

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Материалы других СМИ