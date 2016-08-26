Маурисиу готов стать таксистом, чтобы помочь собрать средства на операцию 16-летней девочке

Полузащитник "Зенита" Маурисиу стал уже шестым игроком команды, который примет участие в акции "Давай-давай!", проводимой совместно с благотворительным центром "Русфонд". Как сообщает официальный сайт "Зенита", целью акции на этот раз является сбор средств на помощь 16-летней Ангелине Гараниной из Бишкека, которой требуется дорогостоящая операция. Если удастся собрать 3 миллиона 200 тысяч рублей, то Маурисио готов стать таксистом.
Акция "Давай-давай!" стартовала в 2015 году. Ее открыл Халк, станцевав и спев на Невском проспекте, Данни поработал парикмахером, Юрий Лодыгин провел экскурсию для детей в Государственном Эрмитаже, Артем Дзюба стал кондуктором трамвая №3, а Доменико Кришито вышел на арену "Упсала-цирка".
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/08/26/davay-davay-maurisio-gotov-stat-taksistom-chtoby-pomoch-angeline-garaninoy/
teller
igorvasilevich Очередной позор от богатого государства.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ))))) нищета как в африке в провинции, люди за 100-150 гринов в месяц работают. хотя, может это ирония была...
19:44
Tupac Shakur
Легионеры и те помогают. Денисов бы удавился за копейку
19:10
igorvasilevich
glym Обязать нужно наших руководителей исполнять конституцию страны. каждый имеет права на бесплатное лечение, а не собирать у народа деньги из которых половина воруется сотрудниками фонда. На помощь для иностранных граждан в исламских странах у России деньги есть.
19:04
glym
igorvasilevich, не много не понял тебя, те ты считаешь что нужно запретить иностранцам жертвовать и\или пиарить соответствующим фондам для российских детей?
19:01
igorvasilevich
Очередной позор от богатого государства. Уже иностранцы собирают деньги для детей. Я в шоке. Тратят на всякие не нужные проекты, как Крестовский стадион.
18:51
Очень плохой мальчик
Акция "Давай-давай!" стартовала в 2015 году. Ее открыл Халк, станцевав и спев на Невском проспекте, Данни поработал парикмахером, Юрий Лодыгин провел экскурсию для детей в Государственном Эрмитаже, Артем Дзюба стал кондуктором трамвая №3, а Доменико Кришито вышел на арену "Упсала-цирка"=================================Дали бы деньги из своего кармана. чем показузу устраивать.
18:38
бАбАяГа
а тупо сказать кокорину, чтоб не шампанское хлестал, а денег перевел - не судьба?
18:31
Sandberg
Ну футболисты и так "просто помогают". Акция же направлена на то, чтобы подстегнуть других помочь.
18:29
Пряслин
А мог бы просто помочь...
18:25