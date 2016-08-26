Маурисиу готов стать таксистом, чтобы помочь собрать средства на операцию 16-летней девочке

Полузащитник "Зенита" Маурисиу стал уже шестым игроком команды, который примет участие в акции "Давай-давай!", проводимой совместно с благотворительным центром "Русфонд". Как сообщает официальный сайт "Зенита", целью акции на этот раз является сбор средств на помощь 16-летней Ангелине Гараниной из Бишкека, которой требуется дорогостоящая операция. Если удастся собрать 3 миллиона 200 тысяч рублей, то Маурисио готов стать таксистом.

Акция "Давай-давай!" стартовала в 2015 году. Ее открыл Халк, станцевав и спев на Невском проспекте, Данни поработал парикмахером, Юрий Лодыгин провел экскурсию для детей в Государственном Эрмитаже, Артем Дзюба стал кондуктором трамвая №3, а Доменико Кришито вышел на арену "Упсала-цирка".