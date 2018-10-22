Маурисио Перейра: "Возможно, на выбор состава влияет лимит на легионеров"

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра прокомментировал малое количество игровой практики в текущем сезоне. На данный момент уругваец принял участие в десяти матчах чемпионата России и Лиги Европы, при этом лишь в четырех выходил в стартовом составе, а 90 минут не провел еще ни разу.

- Тренер выставляет тех игроков, которые, по его мнению, находятся в лучшей форме, - цитирует официальный сайт "Краснодара" Перейру. - Возможно, иногда на выбор состава влияет и существующий в России лимит на легионеров. В любом случае, я уважаю тренерские решения и всегда готов выйти на поле – с первых минут или уже по ходу игры.

- Насколько сложно для вас выходить на замену и встраиваться в игру?

- Не буду скрывать, для меня это сложнее, чем начинать матч сначала. Попасть в ритм игры бывает непросто. Но я понимаю, что должен быть готов к этому, и стараюсь все отведенное мне на поле время провести с максимальной для команды пользой.