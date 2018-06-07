Маурисио Перейра: "В России есть игроки, зарабатывающие не меньше Салаха, но разница в уровнях космическая"

Уругвайский полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра поделился своим мнением о российских игроках

- Все российские игроки физически сильны. Они мощные, похожи на роботов. Меня купили потому, что я отличаюсь от них. Если бы я был таким же роботом, как они, я бы ничем от них не отличался. Есть и хорошие игроки. Например, Федор Смолов. После перехода в "Краснодар" он стал лучшим бомбардиром чемпионата. У россиян есть плюс по сравнению с иностранцами - благодаря лимиту на легионеров они высоко котируются на российском рынке, - цитирует уругвайца zonamixta.uy. - Возможно, среди них есть те, кто получает не меньше Мохамеда Салаха, но разница в уровне между ними просто космическая. Русские много бегают, вступают в единоборства. В этом они похожи на уругвайцев.

Все о чемпионате России по футболу