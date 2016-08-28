09:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Маурисио Перейра: "С "Локомотивом" "Краснодар" должен продолжать гнуть свою линию"

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Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра перед домашним матчем 5-го тура премьер-лиги против "Локомотива" подчеркнул, что встречи с железнодорожниками даются его команде непросто. По словам хавбека, москвичи приедут очень серьезно мотивированным, поскольку на старте они растеряли много очков. Начало встречи – в 19:15.

– Игры против "Локомотива" нам даются очень тяжело, – приводит официальный сайт "Краснодара" слова Перейры. – Почему так происходит? Не знаю. Но уверен, что сейчас соперник приедет к нам очень серьезно мотивированным, поскольку на старте он растерял много очков. Мы же должны продолжать гнуть ту линию, которой придерживались во всех домашних матчах этого сезона – играть агрессивно в атаке, забивать мячи, причем чем больше, тем лучше. При своих болельщиках мы просто обязаны побеждать!

Трансляция матча "Краснодар" – "Локомотив"

Дополнительная информация

http://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=126877

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