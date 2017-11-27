Маурисио Перейра: "Краснодар" хочет победить в оставшихся в этом году матчах и уйти в отпуск в хорошем настроении"

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра после победы над "Уралом" (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России подчеркнул, что его команда заработала три важных очка. Он также добавил, что "быки" хотят взять шесть очков в оставшихся в этом году двух встречах, чтобы уйти в отпуск в хорошем настроении.

– Победа – это всегда очень приятно, а три очка важны, тем более что добыты они были в весьма непростых условиях. Было очень холодно, и соперник был силен, – сказал в интервью клубной пресс-службе Перейра. – Итоговым результатом очень доволен.

Думаю, что счет 1:0 справедливый. По ходу матча у нас было несколько моментов, и один из них мы использовали. У соперника тоже были возможности забить, но не так много.

Знаю, что раньше Смолов выступал за "Урал", но сейчас он один из лидеров нашей команды и значит для нее очень много. В матче с "Уралом" он использовал свой шанс и принес нам победу.

Перед игрой мы не думали о том, на каком месте можем оказаться в случае победы. Мы идем от матча к матчу. Впереди у нас еще две игры. Хотим взять в них шесть очков, чтобы уйти в отпуск в хорошем настроении и с легкой душой.

После 18 туров "Краснодар" занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. В следующем туре "быки" дома сыграют с "Ахматом", а затем на выезде – с "Амкаром".