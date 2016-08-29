Маурисио Перейра: "Игрокам "Краснодара" нужно кое-что поменять в своих головах"

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра сообщил клубной пресс-службе, что не знает причин неудачных выступлений команды в последних матчах. За три минувших тура "быки" набрали лишь одно очко.

– "Краснодар" уверенно начал сезон, но два последних матча чемпионата команде совершенно не удались. В чем причина невыразительной игры?

– Такое происходит не только в России, но и, наверное, в любом другом чемпионате. Дома при поддержке своих болельщиков команда играет с большей мотивацией, она более заряжена на победу, а на выезде выступать всегда труднее, на чужом поле чувствуешь себя немного скованным. Это психология, но нам нужно ее ломать и учиться выходить на гостевые матчи с такой же мотивацией и заряженностью на победу, как мы выходили на игры с теми же "Томью" или "Тереком".

– В этом сезоне "Краснодар" практически в каждом матче долго раскачивается и по-настоящему играть начинает лишь в середине перового тайма, а порой и вообще после перерыва. Почему так происходит?

– (Тяжело вздыхает.) Если бы я знал почему! Никто этого не знает. Если бы точно знали, давно бы от этого избавились. Порой нам нужно получить гол, а то и два в свои ворота, чтобы заиграть так, как мы умеем. Что с этим делать? Необходимо продолжать тренироваться с полной отдачей и поменять кое-что в наших головах, чтобы выходить на поле и начинать сражаться с самых первых секунд матча, включаться в игру со стартовым свистком. Без этого больших побед не добиться и серьезных трофеев не выиграть.

– Мамаев, Вандерсон, Лаборде, Измайлов – все они травмированы и не смогут какое-то время играть. Кого из этих футболистов лично тебе не хватает на поле больше всего?

– Каждый из вышеперечисленных игроков – большой мастер и очень многое значит для нашей команды. Мне не хватает на поле каждого из этих ребят, и, думаю, весь наш коллектив ощущает их отсутствие. Но, с другой стороны, травмы – неизбежная вещь в футболе, и серьезная команда должна учиться обходиться без травмированных игроков, по крайней мере существенно не проседать без них в результатах.