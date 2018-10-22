Матюнин получил низкую оценку за матч ЦСКА – "Локомотив"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров на пресс-конференции, посвященной итогам 10-го и 11-го туров чемпионата России, высказался о спорных моментах, произошедших в матче ЦСКА – "Локомотив".

– Матюнин получил низкую оценку, – сказал Егоров. – Моменты с Чорлукой и Эдером на 3-й и 9-й минутах – это неназначенные пенальти. В этих ситуациях было сложно увидеть нарушения, но на повторах все видно.

Был и отмененный гол (в ворота ЦСКА. – Прим. "СЭ"). Гол был чистый. Судьям повезло, что в итоге "Локомотив" победил. Но ошибки судей были существенными.

Что касается удаления Эдера, физического контакта не было. Надо было назначить свободный удар, а не показывать вторую желтую карточку. Это ошибка арбитра. (Андрей Михайлов)