Матвей Сафонов: "Хочу показать тренерам "Краснодара", что на меня можно рассчитывать"

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов после победы над "Енисеем" (3:0) в матче 14-го тура премьер-лиги заявил, что готов составить конкуренцию основным вратарям команды, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Мы работали, тренировались всю неделю, а после Лиги Европы готовились к "Енисею", - отметил Сафонов. - Вышли на поле и показали свой футбол. Мы продемонстрировали хорошую игру и не дали ничего сделать сопернику. "Енисей" играет в закрытый футбол, потому нам было с ним тяжело. Мне, как вратарю, можно стоять без работы всю игру, а в конце нужно будет включиться. Нужно быть к этому готовым, и я морально готов.

- Вы поводите свои первые матчи в основном составе. Тренер для вас находит какие-то особенные слова или этого нет?

- Нет, все как обычно, просто уровень серьезнее. Я играл в Олимп-ФНЛ, и "Енисей" - команда уровня лидеров этой лиги, поэтому настрой обычный.

- Вы осваиваетесь в роли основного вратаря?

- (Улыбается). Тяжело сказать, осваиваюсь ли, поскольку всем понятно, что конкуренция будет, когда Синицын и Крицюк восстановятся. У нас здоровая конкуренция, невозможно радоваться тому, что кто-то другой сломался. Я переживаю за наших вратарей, но просто у меня выпал шанс. когда нужно сыграть, и я сделал это. Надеюсь показать тренерам, что я могу составить конкуренцию и на меня можно рассчитывать. Матчи в основе - для меня это хороший опыт, и это вносит большой вклад в мое становление, как вратаря.

- Основные вратари вам что-то советуют, подсказывают?

- Конечно, на тренировках разговариваем. Если есть какие-то проблемы или меня что-то интересует, я могу спокойно у них спросить, и они подскажут. (Екатерина Потапова)

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