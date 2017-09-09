Маттиас Краневиттер: "Раньше была только одна ассоциация с Россией - холод"

Полузащитник "Зенита" Маттиас Краневиттер в интервью "СЭ" отметил, что мало знал о России перед переездом в Санкт-Петербург. По его словам, единственная ассоциация о нашей стране - холод.

– Раньше имели представление о нашей стране?

– В Аргентине мало знают про нее, имелись сомнения. До перехода была только одна ассоциация с Россией – холод. Но много об этом не думал: хотел играть в футбол и понимал, что в "Атлетико" практики не хватает. А ведь в следующем году чемпионат мира!

– Считается, что в Аргентине очень жарко, но смотришь на карту – и видишь, что Антарктида через пролив. В южных районах у вас температура иногда опускается ниже нуля. Приходилось выходить на поле в мороз?

– Нет, никогда. В высшей лиге почти все клубы из центральной или северной части страны, а на юге только представители низших дивизионов. (Егор БЫЧКОВ, Гоша ЧЕРНОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полное интервью Маттиаса Краневиттера