Матия Бобен: "Должны сделать все, чтобы обыграть "Арсенал"

Защитник "Ростова" Матия Бобен в перерыве матча 9-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" признал, что команда тяжело переживает переход его коллеги по амплуа Михи Мевли в "Зенит". Он отметил, что считает словенского футболиста одним из лучших на своей позиции.

- Потеря Михи - очень тяжелый момент, - сказал Бобен в эфире телеканала "Наш футбол". - Он - один из лучщих защитников в РФПЛ. Мы должны адаптироваться.

Мы забили быстрый гол, но потом потеряли концентрацию. Мы должны сделать все, чтобы выиграть этот матч.

Текстовая трансляция матча "Ростов" - "Арсенал"