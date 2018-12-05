Матиас Краневиттер: "Жаль, что финал Кубка Либертадорес пройдет не в Аргентине, а в Европе"

Полузащитнику "Зенита" и воспитаннику "Ривер Плейта" Матиасу Краневиттеру неприятно, что ответный матч финала Кубка Либертадорес между его бывшей команды и "Боки Хуниорс" пройдет в Мадриде. Первая встреча прошла 11 ноября и завершилась ничьей со счетом 2:2.

Такое решение было принято из-за поведения болельщиков аргентинских команд. За несколько часов до ответной финальной игры, которая должна была пройти 24 ноября на стадионе "Ривер Плейта", болельщики хозяев закидали подручными средствами автобус "Боки", из-за чего несколько игроков гостевой команды получили ранения.

– Прежде всего нам всем стыдно из-за того, что произошло перед ответным матчем, – цитирует Краневиттера официальный сайт "Зенита". – Финал такого турнира в Аргентине между двумя главными аргентинскими командами мог стать историческим событием, однако ответная игра перенесена в Мадрид. Очень жаль, что так произошло. Мы – футбольная страна, все ждали действа, которое бы запомнилось навсегда, но случилось то, что случилось. Матч на "Сантьяго Бернабеу" – это, конечно, уже не совсем то, ведь это будет финал, на котором не окажется большого количества фанатов ни одной из команд.

Ранее появилась информация, что ответный матч кубка состоится 9 декабря на домашнем стадионе мадридского "Реала" "Сантьяго Бернабеу".