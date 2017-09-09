Матиас Краневиттер: "В "Зените" зовем себя бандой, потому что это стандартное аргентинское слово"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер в интервью "СЭ" отметил, что в команде не будет проблем из-за большого количества аргентинских игроков. По его словам, за пределами поля они больше помогают друг другу, но в раздевалке с другими футболистами нет проблем.

– Некоторые болельщики опасаются, что в "Зените" слишком много аргентинцев и это может стать проблемой. Что ответите?

– А откуда такой прогноз?

– Потому что диаспора может начать отделяться от коллектива.

– Ни в коем случае! У нас отличные отношения со всеми партнерами. Мы открыты для общения. Да, за пределами поля больше помогаем друг другу, но это потому, что вместе оказались в незнакомой пока стране, где говорят на другом языке. Для нас же в России все новое. Но в раздевалке никаких проблем нет.

– В подписях к фото в Инстаграме вы часто используете слово "банда". Это официальное название вашей компании?

– Ага. Стандартное аргентинское слово. Так мы себя называем. (Егор БЫЧКОВ, Гоша ЧЕРНОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полное интервью Матиаса Краневиттера