Матиас Краневиттер: "В "Зените" собраны игроки хорошего уровня"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер после победы над "Шальке" в товарищеском матче (2:1) заявил, что в его команде собраны сильные игроки, которые стараются использовать свои шансы. 25-летний аргентинец в этой встрече отметился голом.

- Я рад забить гол, - сказал Краневиттер в интервью клубной пресс-службе. - Надо использовать все моменты в игре. Я просто рад, что мы сегодня победили. "Зенит" – ровная команда, в которой собраны игроки хорошего уровня. Все они стараются играть лучше и использовать шансы. Поэтому мы занимаем хорошие позиции в тех турнирах, в которых участвуем.

Сегодня был очень хороший матч. Соперник играл агрессивно, но мы давили и превратили это преимущество в голы. Рады, что показали хорошую игру.

В текущем сезоне Краневиттер провел 10 матчей за "Зенит". Петербургский клуб занимает 1-е место в премьер-лиге, имея в активе 31 очко после 14 туров.

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