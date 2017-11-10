Матиас Краневиттер: "Русский очень сложный! Пока я стараюсь выучить английский"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер в интервью пресс-службе петербуржцев подчеркнул, что после разговора с аргентинцами, выступающими в составе сине-бело-голубых, перестал сомневаться в необходимости перехода в клуб. При этом хавбек, подписавший контракт с зенитовцами минувшим летом, отметил, что единственной трудностью в России для него стало изучение языка.

– Чем отличается игра опорного полузащитника в России от того, что было в Аргентине и Испании? – вопрос Краневиттеру.

– На самом деле отличаются не столько действия футболиста на этой позиции, сколько стиль игры в целом. Футбол уникальный везде – в Аргентине, в Испании, в России. В каждой стране у него свои черты. Но я всегда стараюсь приспособиться к стилю той страны, где выступаю, для меня это не проблема. Просто стараюсь выполнять установку, которую дает тренер.

– В матче с "Уфой" вы сделали голевую передачу Дриусси – одним пасом всю оборону соперника разрезали. Тренер видит вас как созидателя наших атак или как разрушителя атак соперника?

– Это всегда зависит от конкретного матча. Конечно, я рад, что удалось принять участие в голевой атаке, но в целом Манчини, как мне кажется, считает меня игроком оборонительного плана.

– Столкнулись ли вы в России с чем-то новым для себя? Были какие-то опасения при переезде в "Зенит"?

– Когда я узнал об интересе "Зенита", сразу связался с теми аргентинскими ребятами, которые уже были здесь. После разговора с ними не осталось ни единого сомнения в переходе. Я счастлив, что оказался в Петербурге, и уверен, что сделал правильный выбор. Единственная трудность – это язык. Русский очень сложный! Пока я в основном стараюсь выучить английский, чтобы общаться со всеми партнерами, но как только смогу свободно говорить на нем, обязательно займусь изучением русского.