Матиас Краневиттер: "Отдадим все силы, чтобы закончить чемпионат России на первом месте"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер в интервью "СЭ" отметил, что при перехода в перебургский клуб не был готов к российским холодам. Также футболист заявил, что несмотря на отставание от лидера, команда сделает все, чтобы попробовать выиграть чемпионат России.

– Сколько раз за эти полгода вы успели замерзнуть?

– Много раз! Я вообще не был готов к такому холоду, как в России, он очень непривычен для меня. В Тукумане всегда тепло, в Буэнос-Айресе тоже мягкий климат, даже в Мадриде я спокойно переживал зимнее время. Но в Санкт-Петербурге я понял, что такое холод и снегопад.

– Чем вас больше всего удивил чемпионат России?

– Высокой конкуренцией среди главных команд страны. Есть множество сильных клубов, которые украшают российскую лигу, – те же ЦСКА и "Спартак", которые выступали в Лиге чемпионов, а теперь ведут борьбу в Лиге Европы. Мы немного отстали от лидера, "Локомотива", но впереди 10 матчей, и мы отдадим все силы, чтобы закончить чемпионат на первом месте.

Полное интервью Краневиттера - "СЭ"