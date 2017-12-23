Матиас Краневиттер: "Не представлял себе, что в российской лиге такая высокая конкуренция"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер отметил силу чемпионата России. По его словам, климат в стране холодный, но к этому необходимо привыкнуть.

– Я не представлял себе, что в российской лиге такая высокая конкуренция, – цитирует RT Краневиттера. – Есть очень хорошие команды, которые ставят себе высокие цели.

Если говорить не о футболе, то могу сказать, что город очень красивый. Мне холодно, но считаю, что к этому нужно просто привыкнуть. Хорошо, что все мы, аргентинцы, живем очень близко. Мы часто видимся, это очень помогает. Я могу сказать, что оказался в невероятном клубе.

– Вы уже выучили какие-то слова на русском?

– Да, но их совсем немного.

– Они все на футбольную тему или вы понемногу учитесь общаться на русском?

– Нет, но мне нужно поставить себе цель выучить русский язык. Мне понадобится преподаватель. В следующем году, когда я уже окончательно адаптируюсь, уделю этому вопросу внимание.