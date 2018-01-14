Матиас Краневиттер: "Не хотел бы встретиться с "Атлетико" на ранней стадии Лиги Европы"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер выразил мнение, что петербуржцам будет непросто догнать "Локомотив" в турнирной таблице чемпионата России. При этом хавбек заверил, что команда сделает все, чтобы вернуться на первое место в премьер-лиге.

– С каким настроением вышли из отпуска?

– Очень хорошее настроение! Отпуск прошел отлично, теперь очень жду возобновления сезона.

– Успели набраться сил для гонки за "Локомотивом"?

– Конечно! Мы понимаем, что "Локомотив" убежал далеко, но "Зенит" большой клуб. Нам по силам догнать их. Сделаем все для этого.

– У вас есть желание встретиться в Лиге Европы с "Атлетико" и обыграть мадридцев?

– Надеюсь, в ближайшее время мы все-таки не встретимся с ними. У "Атлетико" очень сильные игроки, не хотелось бы пересечься с ними на ранней стадии Лиги Европы.

– "Зенит" и "Атлетико" в равной степени претендуют на победу в турнире, или у испанцев больше шансов?

– Думаю, в Лиге Европы не осталось слабых команд. Любая может дойти до финала. Наша задача – сделать так, чтобы "Зенит" стал одним из финалистов. (Егор БЫЧКОВ)