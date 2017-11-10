Матиас Краневиттер: "На стадионе "Санкт-Петербург" болеют круче, чем на "Висенте Кальдерон" и "Рамон Санчес Писхуан"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер в интервью пресс-службе сине-бело-голубых поблагодарил болельщиков за поддержку на матчах. По словам хавбека, ранее выступавшего за "Атлетико" и "Севилью", в Петербурге болеют круче.

– "Зенит" – единственный клуб в России, всегда играющий дома при полных трибунах. Как вам атмосфера на стадионе "Санкт-Петербург"? – вопрос Краневиттеру.

– Больше пятидесяти тысяч на наших матчах – это великолепно. Я хочу, чтобы болельщики на трибунах понимали, какой неоценимый вклад они вносят в наши победы. Это не просто слова, такая поддержка действительно окрыляет, ты чувствуешь ответственность перед этими людьми и стараешься показать свой максимум в каждом игровом эпизоде. Я играл на "Висенте Кальдерон" и "Рамон Санчес Писхуан", в Испании люди сходят с ума от любви к футболу. Но когда я оказался в Петербурге, понял, что здесь на трибунах болеют еще круче!

– Дриусси говорил, что в мире нет матчей, подобных дерби "Ривер Плейт" – "Бока Хуниорс". Вы с ним согласны? Что в них особого? Были у вас другие матчи, схожие по накалу и атмосфере?

– Встречи "Боки" и "Ривера" – это действительно нечто абсолютно уникальное. Человек, который хотя бы раз побывал на этом матче, не забудет его никогда и не сможет сравнить ни с каким другим. Это невероятная атмосфера, только на таком матче она может быть, нигде больше.