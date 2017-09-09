Матиас Краневиттер: "Месси - великий футболист, но вполне земной человек. У нас отличные отношения"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер в интервью "СЭ" отметил, что нападающий Лионель Месси является знаковой фигурой в аргентинском футболе. По его словам, форвард "Барселоны" - скромный и порядочный человек.

– Вы выступали за сборную Аргентины вместе с Месси. Какой это человек?

– У нас с Лео отличные отношения – вместе играли в важных матчах: Кубок Америки, отборочный турнир к чемпионату мира. Для меня это отличный опыт. Месси – великий футболист, но вполне земной человек, скромный и порядочный. Для нашей страны Лионель – самая важная и знаковая фигура, при этом в жизни он совершенно обыкновенный.

– С чем связаны проблемы вашей национальной команды в отборочном цикле ЧМ-2018?

– Турнир в Южной Америке тяжелый, все соперники – сильные, прекрасно знают слабые стороны друг друга. У каждой сборной есть шансы выйти на чемпионат мира, поэтому бороться за первые места всегда сложно. Но аргентинцы едины и сильны, мы верим в себя и надеемся в следующем году приехать в Россию. (Егор БЫЧКОВ, Гоша ЧЕРНОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО)

Полное интервью Матиаса Краневиттера