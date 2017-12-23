Матиас Краневиттер: "Месси - обычный человек"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер рассказал о том, что в сборной Аргентине сложились хорошие отношения между футболистами. По его словам, это помогает национальной команде добиваться успеха.

– Месси? Нас многое связывает, мы вместе тренировались, пили мате по вечерам, разговаривали, - цитирует RT Краневиттера. - Он обычный человек. Как я уже говорил, у нас сейчас сплоченная сборная. Сложившиеся отношения помогают команде добиваться успеха.

– Вы успели поработать со многими известными тренерами, в том числе с Диего Симеоне, Херардо Мартино и Хорхе Сампаоли. Удалось ли вам усовершенствовать свои тактические навыки?

– Да, мои тренеры были очень разными. У каждого своя тактика, свое видение игры. Я старался у всех чему-то научиться. Мне 24 года, и я чувствую, что у меня ещё многое впереди. В настоящий момент я очень доволен своими результатами. Я работал с замечательными специалистами, начиная с Рамона Диаса, под руководством которого я дебютировал, и заканчивая Роберто Манчини, с которым сотрудничаю в настоящий момент. Мне остается только продолжать учиться и покорять новые высоты.