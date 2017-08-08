Матиас Краневиттер: "Хотел выйти на поле еще в матче со "Спартаком"

Новичок "Зенита" полузащитник Матиас Краневиттер дал свое первое интервью в качестве игрока сине-бело-голубых и отметил, что на адаптация не потребует много времени. По словам 24-летнего аргентинца, в команде много его соотечественников, и он получил теплый прием.

– Меня хорошо приняли с первого дня как персонал клуба, так и сама команда и тренерский штаб, – приводит слова Краневиттера официальный сайт "Зенита". – Для меня большая честь быть частью этого клуба.

– Какую роль в вашем переходе сыграл Манчини?

– Манчини действительно прекрасный тренер, который тренировал замечательные команды. Сейчас он также возглавляет прекрасный клуб. Как он, так и все остальные приложили усилия для того, чтобы я оказался в этом большом клубе.

– Как провели выходные в Петербурге?

– Ничего особенного. Я был в гостинице. Познакомился с другими аргентинцами. Я вернулся прямо с предсезонной подготовки с "Атлетико". У меня не было времени, чтобы сделать что-то интересное.

– Вы были на матче со "Спартаком". Что чувствовали, хотели выйти на поле?

– Да. Это был памятный день. Просто потрясающе. Конечно, хотел выйти на поле. Но надо было дождаться, чтобы все решилось, и я стал частью команды. Теперь я жду момента, когда, наконец, выйду на поле.

– Вы уже четвертый аргентинец. Уместно говорить об адаптации?

– Да. Нас здесь много. Я с ребятами знаком еще по Аргентине. Это хорошо. Поэтому адаптация пройдет легко. Буду чувствовать себя с каждым днем лучше.

– Восьмой номер, под которым будете играть, имеет для вас особое значение?

– Да. Восемь – это тот номер, который у меня был в "Атлетико". Это мой первый номер в Европе. Поэтому – да. Это особенный номер.

– Что скажите болельщикам?

– Для меня большая честь быть частью этой прекрасной команды. Спасибо за теплый прием. Меня хорошо приняли. Надеюсь, что нас ожидает большой год и хороший сезон. Сделаем все возможное, чтобы как можно чаще радовать наших болельщиков. ​