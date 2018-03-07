Матиас Краневиттер: "Хочу, чтобы "Зенит" стал чемпионом России"

Аргентинский полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер поделился своими впечатлениями от жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Питерцы сыграют с "Лейпцигом". Также хавбек выразил надежду, что команде еще удастся завоевать титул чемпиона России.

- Что вы знаете о "Лейпциге"? Довольны жеребьевкой?

- Это сильная команда, с отлаженной игрой, отлично работающая с мячом - мы должны быть очень собранными.

- Отсутствие Паредеса в первом матче - большая проблема для "Зенита"?

- Лео - важный для команды игрок, но мы надеемся, что каждый покажет свой лучший футбол.

- У "Зенита" сложная ситуация в чемпионате. Это придает дополнительную мотивацию подняться как можно выше в Лиге Европы?

- Мне бы очень хотелось стать чемпионом России - ради болельщиков и ради нас. Впереди девять матчей, и если мы сделаем все, что в наших силах, победа будет за нами. Но нам нужно побеждать во всех турнирах! (Егор БЫЧКОВ)