Матиас Краневиттер: "Будет здорово, если Ригони перейдет в "Зенит"

Новичок "Зенита" Матиас Краневиттер надеется, что его соотечественник Эмилиано Ригони присоединится к петербургскому клубу. Сам он объяснил свой переезд в Россию желанием получать больше игровой практики.

– Я не планировал покидать Испанию, но скоро чемпионат мира, поэтому мне нужно было играть постоянно, – цитирует Ole Краневиттера. – Я выбрал вариант с "Зенитом", чему очень рад. Очень важно почувствовать себя нужным. Хочу отплатить за это. Мне нужно доказать, что я достоин места в сборной Аргентины. Для этого необходимо играть регулярно.

Ригони? В "Зените" уже немало аргентинцев. Мы знаем, что Эмилиано отличный игрок. Будет здорово, если он к нам присоединится.