Матиас Краневиттер: "Будь я в аренде, как Дзюба или Шатов, никогда не сыграл бы против "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер в интервью "СЭ" отметил, что не поддерживает игроков, которые находятся в аренде и выходят на поле против своих клубов.

– Дзюба и Шатов, футболисты "Зенита", отобрали у клуба пять очков. Манчини совершил ошибку, отпустив их зимой?

– Могу говорить только за себя – если бы я, будучи игроком петербуржцев, был отдан в аренду, то никогда не вышел бы на поле против "Зенита".

– Всю вторую половину сезона в адрес Манчини раздается только критика. На ваш взгляд, она заслужена?

– Думаю, за спортивный результат несет ответственность вся команда, не только тренер. Возможно, мы заслуживали большего, но не смогли догнать "Локомотив". Остается продолжать работать, разделить эту ответственность, потому что Манчини – тот, кто руководит, а мы – те, кто выполняет его указания на поле. (Егор БЫЧКОВ)

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