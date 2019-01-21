Матчи "Фонбет Кубка Матч Премьер" будут транслироваться на Ближнем Востоке

Генеральный продюсер телеканала "Матч Премьер" Гавриил Гордеев отметил, что игры "Фонбет Кубка Матч Премьер" будут показаны не только в России.

– Большое количество игр увидит Ближний Восток. Это для нас важно в преддверии будущего чемпионата мира. Мы хотим создать условия, чтобы клубы могли нормально проводить сборы и тренировочный процесс. Турнир станет регулярным. Думаю, что так оно и будет. (Гоша Чернов)

"Фонбет Кубок Матч Премьер": все о турнире, регламент и расписание матчей, календарь и результаты игр, турнирная таблица