Матчи 13-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о Сарсании

Матчи 13-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о спортивном директоре "Зенита" Константине Сарсании. Функционер скончался на 50-м году жизни в субботу. (Сергей ЕГОРОВ)

13-й тур национального первенства пройдет с 13 по 16 октября.

13 октября

"Ахмат" – "Спартак". Начало – 19.30 по московскому времени.

14 октября

"Динамо" – "СКА-Хабаровск". 14.00.

"Урал" – "Анжи". 16.30

"Краснодар" – ЦСКА. 19.00

15 октября

"Уфа" – "Локомотив". 14.00

"Ростов" – "Рубин". 16.30.

"Зенит" – "Арсенал". 19.00

16 октября

"Амкар" – "Тосно". 17.30.