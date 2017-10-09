Уличная атлетика при поддержке Datsun
11:35 | Футбол — РФПЛ

Матчи 13-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о Сарсании


Матчи 13-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о спортивном директоре "Зенита" Константине Сарсании. Функционер скончался на 50-м году жизни в субботу. (Сергей ЕГОРОВ)

13-й тур национального первенства пройдет с 13 по 16 октября.

13 октября
"Ахмат" – "Спартак". Начало – 19.30 по московскому времени.
14 октября
"Динамо" – "СКА-Хабаровск". 14.00.
"Урал" – "Анжи". 16.30
"Краснодар" – ЦСКА. 19.00
15 октября
"Уфа" – "Локомотив". 14.00
"Ростов" – "Рубин". 16.30.
"Зенит" – "Арсенал". 19.00
16 октября
"Амкар" – "Тосно". 17.30.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20171009/1126928955.html

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий