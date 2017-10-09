Матчи 13-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания в память о Сарсании

Матчи 13-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания в память о спортивном директоре "Зенита" Константине Сарсании. Функционер скончался на 50-м году жизни в субботу. (Сергей ЕГОРОВ)
13-й тур национального первенства пройдет с 13 по 16 октября.
13 октября
"Ахмат" – "Спартак". Начало – 19.30 по московскому времени.
14 октября
"Динамо" – "СКА-Хабаровск". 14.00.
"Урал" – "Анжи". 16.30
"Краснодар" – ЦСКА. 19.00
15 октября
"Уфа" – "Локомотив". 14.00
"Ростов" – "Рубин". 16.30.
"Зенит" – "Арсенал". 19.00
16 октября
"Амкар" – "Тосно". 17.30.