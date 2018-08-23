Матч "Зенит" – "Спартак" покажут по общедоступному ТВ

Центральный матч 6-го тура чемпионата России, в котором сыграют "Зенит" и "Спартак", будет показан по общедоступному телевидению, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Матч ТВ". При этом ответный матч, который состоится во втором круге, будет доступен только платно.

Встреча между сине-бело-голубыми и красно-белыми состоится 2 сентября на стадионе "Санкт-Петербург".

После 4-х туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. В активе "Спартака", который располагается на второй строчке, 10 очков.