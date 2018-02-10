13:06 | Футбол — РФПЛ

Матч "Зенит" - "Марибор" посетил аналитик "Селтика"

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Невысокий лысый мужчина в возрасте был замечен в отеле, где живет "Зенит". Накануне он не скрывал клубных пристрастий, надев черную майку с эмблемой "Селтика". Мужчина оказался не просто болельщиком.

– Я – аналитик клуба из Глазго, изучаю соперников шотландцев. Был в Дубае, теперь приехал за "Зенитом" в Турцию. Что могу сказать? Шансы у команд 50 на 50. Интервью не даю – уволят, сами понимаете.

Сегодня шотландец посетил игру "Зенита" против "Марибора". Напомним, питерцы сыграют с "Селтиком" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч пройдет 15 февраля в Глазго, ответный - 22 февраля в Санкт-Петербурге. (Егор БЫЧКОВ).

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Pleafant

Наверняка,аналитик остался доволен увиденным.Основа Зенита свой игровой час ходила по полю пешком,часто ошибалась,на ворота почти не смотрела,голы забили на ошибках соперника.

16:10

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