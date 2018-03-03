Матч "Зенит" - "Амкар" был приостановлен из-за файера в штрафной Нигматуллина

Болельщики "Зенита" во время матча 21-го тура чемпионата России против "Амкара" бросили на поле файер. Произошло это на 85-й минуте при счете 0:0.
Пиротехника приземлилась у штрафной "Амкара". Голкипер Артур Нигматуллин указал на это арбитру Владимиру Сельдякову, который приостановил матч до тех пор, пока файер не убрали сотрудники стадиона.
Перед этим вратарь сигнализировал, что с трибун в него летят мелкие посторонние предметы.
kolos249
Почему в очередной раз на стадион пробираются дауны с файерами? На ЧМ-2018 будет тоже самое?
18:49 3 марта
Kanstantin
У Питерских фанов уже крыша едет, тоже надо как и спартачам, закрывать стадион, пусть дома беснуются!!!))) Дебилы!!! ЦСКА - Чемпион!!!))))
18:37 3 марта