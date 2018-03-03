Матч "Зенит" - "Амкар" был приостановлен из-за файера в штрафной Нигматуллина

Болельщики "Зенита" во время матча 21-го тура чемпионата России против "Амкара" бросили на поле файер. Произошло это на 85-й минуте при счете 0:0.

Пиротехника приземлилась у штрафной "Амкара". Голкипер Артур Нигматуллин указал на это арбитру Владимиру Сельдякову, который приостановил матч до тех пор, пока файер не убрали сотрудники стадиона.

Перед этим вратарь сигнализировал, что с трибун в него летят мелкие посторонние предметы.