18:16 3 марта | Футбол — РФПЛ

Матч "Зенит" - "Амкар" был приостановлен из-за файера в штрафной Нигматуллина

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Болельщики "Зенита" во время матча 21-го тура чемпионата России против "Амкара" бросили на поле файер. Произошло это на 85-й минуте при счете 0:0.

Пиротехника приземлилась у штрафной "Амкара". Голкипер Артур Нигматуллин указал на это арбитру Владимиру Сельдякову, который приостановил матч до тех пор, пока файер не убрали сотрудники стадиона.

Перед этим вратарь сигнализировал, что с трибун в него летят мелкие посторонние предметы.

Зенит - Амкар

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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kolos249

Почему в очередной раз на стадион пробираются дауны с файерами? На ЧМ-2018 будет тоже самое?

18:49 3 марта

Kanstantin

У Питерских фанов уже крыша едет, тоже надо как и спартачам, закрывать стадион, пусть дома беснуются!!!))) Дебилы!!! ЦСКА - Чемпион!!!))))

18:37 3 марта

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