Матч "Зенит" - "Амкар" будет показан в восьми зарубежных странах

"Зенит" на официальном сайте сообщил, что матч команды в 21-м туре чемпионата России против "Амкара", будет показан в восьми зарубежных странах. Встреча, которая станет для сине-бело-голубых первой на национальной арене после зимней паузы, состоится 3 марта и начнется в 16.30 по московскому времени.

Страны, в которых будет показан матч между питерцами и пермяками: Босния и Герцеговина – SportKlub HD Serbia, Болгария – Mtel Sport 2, Македония – SportKlub HD Serbia, ОАЭ – Abu Dhabi Sports 3, Сербия – SportKlub HD Serbia, Словения – SportKlub HD Slovenia, Хорватия – Sportklub HD Croatia, Черногория – SportKlub HD Serbia.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Амкар"