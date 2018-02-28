14:32 | Футбол — РФПЛ

Матч "Зенит" - "Амкар" будет показан в восьми зарубежных странах

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"Зенит" на официальном сайте сообщил, что матч команды в 21-м туре чемпионата России против "Амкара", будет показан в восьми зарубежных странах. Встреча, которая станет для сине-бело-голубых первой на национальной арене после зимней паузы, состоится 3 марта и начнется в 16.30 по московскому времени.

Страны, в которых будет показан матч между питерцами и пермяками: Босния и Герцеговина – SportKlub HD Serbia, Болгария – Mtel Sport 2, Македония – SportKlub HD Serbia, ОАЭ – Abu Dhabi Sports 3, Сербия – SportKlub HD Serbia, Словения – SportKlub HD Slovenia, Хорватия – Sportklub HD Croatia, Черногория – SportKlub HD Serbia.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Амкар"

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-02-28-zenit-amkar-match-pokazhut-v-devyati-stranakh-mira.htm

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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sawrtre

матчгазпромтв можешь и дальше свой зинит показывать,вот только смотреть тебя никто не будет.ну если только в питере.да,и обязательно во время трансляции пустите бегущую строку "вциом-15 млн болел зинита".хе-хе.а мы спартак посмотрим и в интернете.

15:39

Wild Weasel

Зато Локомотив-Спартак не покажут даже в России (по общедоступным каналам)! Facepalm!!!

15:04

ВСЕНАМАЧТУ

СЕРИ И АРИ .БРАТЬЯ ДЕПППИЛОВ А ВАС КОГДА ПОКАЖУТ ???????????

14:58

АРИ-100-ТЕЛЬ

Ну как же не посмотреть? Почти Барса с САМИМ Реалом играет

14:50

Serenky25

А как же в Шри Ланке и Островах слоновой кости?

14:40

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