По информации "СЭ", матч "Урал" – "Локомотив" в рамках 22-го тура премьер-лиги состоится. Ранее относительно проведения игры сохранялась неясность – прежде всего, из-за состояния поля на стадионе в Екатеринбурге.
После совещания, которое прямо на поле провели представители клубов, делегат и инспектор, рефери матча Владимир Москалев принял решение о проведении матча. (Сергей ЕГОРОВ)
Матч "Урал" – "Локомотив" состоится сегодня, 12 марта, на стадионе "СКБ-Банк Арена". Начало игры – 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
kurkoviivan
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18:13
AndreyV
О. А вот и девочка ЗЮК, мечтающая о семи волшебных палочках, подошла...
17:29
ЗЮК~
AndreyV,глотай,не отвлекайся.
16:40
AndreyV
Ну дык ясень пень! Это же не спартак! Раньше были "локо-герлз", теперь "свино-герлз" стали...
16:30