По информации "СЭ", матч "Урал" – "Локомотив" в рамках 22-го тура премьер-лиги состоится. Ранее относительно проведения игры сохранялась неясность – прежде всего, из-за состояния поля на стадионе в Екатеринбурге.

После совещания, которое прямо на поле провели представители клубов, делегат и инспектор, рефери матча Владимир Москалев принял решение о проведении матча. (Сергей ЕГОРОВ)

Матч "Урал" – "Локомотив" состоится сегодня, 12 марта, на стадионе "СКБ-Банк Арена". Начало игры – 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.