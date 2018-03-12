16:23 | Футбол — РФПЛ

Матч "Урал" - "Локомотив" состоится

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По информации "СЭ", матч "Урал""Локомотив" в рамках 22-го тура премьер-лиги состоится. Ранее относительно проведения игры сохранялась неясность – прежде всего, из-за состояния поля на стадионе в Екатеринбурге.

После совещания, которое прямо на поле провели представители клубов, делегат и инспектор, рефери матча Владимир Москалев принял решение о проведении матча. (Сергей ЕГОРОВ)

Матч "Урал" – "Локомотив" состоится сегодня, 12 марта, на стадионе "СКБ-Банк Арена". Начало игры – 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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kurkoviivan

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18:13

AndreyV

О. А вот и девочка ЗЮК, мечтающая о семи волшебных палочках, подошла...

17:29

ЗЮК~

AndreyV,глотай,не отвлекайся.

16:40

AndreyV

Ну дык ясень пень! Это же не спартак! Раньше были "локо-герлз", теперь "свино-герлз" стали...

16:30

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