11:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Матч "Томь" - "Терек" перенесен в Грозный

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Матч 14-го тура чемпионата России между "Томью" и "Тереком", который должен был пройти в Томске, перенесен. Игра пройдет в Грозном в связи с понижением температуры. Ранее "СЭ" сообщал о том, что клубы договорились о переносе встречи и ждали официального ответа РФПЛ.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте РФПЛ:

Российская футбольная премьер-лига сообщает, что в связи с угрозой понижения температуры в г. Томске до минус 25-27 градусов и в соответствии с пунктами 3.4 и 6.3 Регламента РОСГОССТРАХ чемпионата России по футболу матч 14-го тура ФК "Томь" – РФК "Терек" переносится на 19:00 21 ноября в г. Грозный, а матч 28-го тура "Терек" – "Томь" – в г. Томск.

Хайдар Алханов: "Терек" и "Томь" хотят перенести матч из Томска в Грозный"//
Руслан Киселев: "В Томске в ночь перед матчем с "Тереком" обещают минус 28 градусов"

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Дополнительная информация

http://www.rfpl.org/news/rfpl/news_19242.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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vasiunchik

Ну хоть в этом случае можно Лёву процитировать - да здравствует разум, да сгинет маразм!

13:35

Гаттузо зол!

А-ха-ха! Больше матчей зимой , больше! Ведь футбол - это зимний вид спорта. Вумники скажут, что и по старой системе так бы играли. Ню-ню. И в следующем туре в Томске, Перми, Оренбурге, Ек-ге ничего не изменится. Давайте всех перенесем в теплые края ,можно даже в Турцию или в Сирию. Какая разница, что там, что у нас болел все-равно на стадике не будет. Больше зимы холодной и снежной.

12:54

avi64

О браво! Супер решение! А то что тульский Арсенал будет принимать в начале декабря Анжи в РФПЛ тоже узнают за неделю до матча?! Игра первого круга состоялась летом в августе на поле Анжи! Уже тогда болельщики Тулы призывал поменять эти игры местами! Браво разработчикам календаря!

12:49

ki

просто поменяли местами. зачем народ пугать ?

12:24

ДжЫмкО

Когда уже они дойдут до нехитрой мысли, что календарь нужно составлять заранее с учетом погодных условий?

11:51

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