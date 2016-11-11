Матч "Томь" - "Терек" перенесен в Грозный

Матч 14-го тура чемпионата России между "Томью" и "Тереком", который должен был пройти в Томске, перенесен. Игра пройдет в Грозном в связи с понижением температуры. Ранее "СЭ" сообщал о том, что клубы договорились о переносе встречи и ждали официального ответа РФПЛ.

Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте РФПЛ:

Российская футбольная премьер-лига сообщает, что в связи с угрозой понижения температуры в г. Томске до минус 25-27 градусов и в соответствии с пунктами 3.4 и 6.3 Регламента РОСГОССТРАХ чемпионата России по футболу матч 14-го тура ФК "Томь" – РФК "Терек" переносится на 19:00 21 ноября в г. Грозный, а матч 28-го тура "Терек" – "Томь" – в г. Томск.

Хайдар Алханов: "Терек" и "Томь" хотят перенести матч из Томска в Грозный"//

Руслан Киселев: "В Томске в ночь перед матчем с "Тереком" обещают минус 28 градусов"