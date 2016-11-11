Матч "Томь" - "Терек" перенесен в Грозный

Матч 14-го тура чемпионата России между "Томью" и "Тереком", который должен был пройти в Томске, перенесен. Игра пройдет в Грозном в связи с понижением температуры. Ранее "СЭ" сообщал о том, что клубы договорились о переносе встречи и ждали официального ответа РФПЛ.
Текст сообщения, опубликованного на официальном сайте РФПЛ:
Российская футбольная премьер-лига сообщает, что в связи с угрозой понижения температуры в г. Томске до минус 25-27 градусов и в соответствии с пунктами 3.4 и 6.3 Регламента РОСГОССТРАХ чемпионата России по футболу матч 14-го тура ФК "Томь" – РФК "Терек" переносится на 19:00 21 ноября в г. Грозный, а матч 28-го тура "Терек" – "Томь" – в г. Томск.
Хайдар Алханов: "Терек" и "Томь" хотят перенести матч из Томска в Грозный"//
Руслан Киселев: "В Томске в ночь перед матчем с "Тереком" обещают минус 28 градусов"
vasiunchik
Ну хоть в этом случае можно Лёву процитировать - да здравствует разум, да сгинет маразм!
13:35
Гаттузо зол!
А-ха-ха! Больше матчей зимой , больше! Ведь футбол - это зимний вид спорта. Вумники скажут, что и по старой системе так бы играли. Ню-ню. И в следующем туре в Томске, Перми, Оренбурге, Ек-ге ничего не изменится. Давайте всех перенесем в теплые края ,можно даже в Турцию или в Сирию. Какая разница, что там, что у нас болел все-равно на стадике не будет. Больше зимы холодной и снежной.
12:54
avi64
О браво! Супер решение! А то что тульский Арсенал будет принимать в начале декабря Анжи в РФПЛ тоже узнают за неделю до матча?! Игра первого круга состоялась летом в августе на поле Анжи! Уже тогда болельщики Тулы призывал поменять эти игры местами! Браво разработчикам календаря!
12:49
ki
просто поменяли местами. зачем народ пугать ?
12:24
ДжЫмкО
Когда уже они дойдут до нехитрой мысли, что календарь нужно составлять заранее с учетом погодных условий?
11:51