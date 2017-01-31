Матч "Томь" - "Ростов" перенесен в Ростов-на-Дону

Матч 18-го тура чемпионата России "Томь" – "Ростов" пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе "Олимп-2", сообщает пресс-служба донского клуба. Игра состоится 3 марта.
Важная информация!– Football Club Rostov (@rostovfc) 31 января 2017 г.
Матч 18-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России "Томь" - "Ростов" пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе "Олимп-2" 3 марта.
Басист
Да мы бы и в Томске выиграли без проблем. Тем более Томь это сама попросила, как я понимаю? Привет "осень-весна".
21:37 31 января
saiga
Только в России возможен такой идиотизм. Нарушается самый важный спортивный принцип изначально равных возможностей. И в Регламенте сказано, что команды РФПЛ играют по матчу дома и в гостях со всеми соперниками. Переход на систему осень - весна принимали люди, не знающие климатических и инфраструктурных реалий страны?
21:10 31 января
Jean4
Нормально, Ростов получается с Томью два раза дома сыграет? Все по чести.
20:26 31 января
maximum080
onlywhitespartak+1
20:21 31 января
Der schwein
Спасибо РФС за прекрасный календарь )))
19:42 31 января
onlywhitespartak
Я офигеваю с таких выкрутасов , а неужели нельзя перенести в другой город ? Почему то спартак играл там , а тут просто так 3 очка отдают и локо и Ростову ! Нету денег ? Так берети молодежь русскую и играйте , на них даже больше зрителей придут поддержать своих земляков !
19:36 31 января