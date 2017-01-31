18:53 31 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Матч "Томь" - "Ростов" перенесен в Ростов-на-Дону

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Матч 18-го тура чемпионата России "Томь""Ростов" пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе "Олимп-2", сообщает пресс-служба донского клуба. Игра состоится 3 марта.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Басист

Да мы бы и в Томске выиграли без проблем. Тем более Томь это сама попросила, как я понимаю? Привет "осень-весна".

21:37 31 января

saiga

Только в России возможен такой идиотизм. Нарушается самый важный спортивный принцип изначально равных возможностей. И в Регламенте сказано, что команды РФПЛ играют по матчу дома и в гостях со всеми соперниками. Переход на систему осень - весна принимали люди, не знающие климатических и инфраструктурных реалий страны?

21:10 31 января

Jean4

Нормально, Ростов получается с Томью два раза дома сыграет? Все по чести.

20:26 31 января

maximum080

onlywhitespartak+1

20:21 31 января

Der schwein

Спасибо РФС за прекрасный календарь )))

19:42 31 января

onlywhitespartak

Я офигеваю с таких выкрутасов , а неужели нельзя перенести в другой город ? Почему то спартак играл там , а тут просто так 3 очка отдают и локо и Ростову ! Нету денег ? Так берети молодежь русскую и играйте , на них даже больше зрителей придут поддержать своих земляков !

19:36 31 января

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Материалы других СМИ