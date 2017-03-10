17:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Матч "Томь" – "Амкар" состоится в Томске

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На основании данных комиссии РФПЛ, работавшей 9 марта и проведшей подробную диагностику газона стадиона "Труд", принято решение о проведении матча 19-го тура чемпионата России "Томь""Амкар" в Томске. До этого были сомнения по поводу качества томского газона после зимнего перерыва.

Как информирует официальный сайт "Томи", московские специалисты оценили добротную работу томичей по подготовке поля, отметили неплохое состояние газона и хорошую тенденцию роста травы. В РФПЛ уверены, что 18 марта поле стадиона "Труд" будет вполне готово принять матч чемпионата России.

О времени начала матча и порядке продажи билетов "Томь" сообщит дополнительно.

Дополнительная информация

http://fctomtomsk.ru/ru/news/content/match-tom-amkar-sostoitsia-v-tomske-2017-03-10

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