Матч "Томь" – "Амкар" состоится в Томске

На основании данных комиссии РФПЛ, работавшей 9 марта и проведшей подробную диагностику газона стадиона "Труд", принято решение о проведении матча 19-го тура чемпионата России "Томь" – "Амкар" в Томске. До этого были сомнения по поводу качества томского газона после зимнего перерыва.

Как информирует официальный сайт "Томи", московские специалисты оценили добротную работу томичей по подготовке поля, отметили неплохое состояние газона и хорошую тенденцию роста травы. В РФПЛ уверены, что 18 марта поле стадиона "Труд" будет вполне готово принять матч чемпионата России.

О времени начала матча и порядке продажи билетов "Томь" сообщит дополнительно.