Матч "Спартак" - "Зенит" перенесен с 26 на 27 ноября

РФПЛ на официальном сайте объявила о изменениях в расписании трех матчей чемпионата России. Встреча 18-го тура между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет 27 ноября в 19.30 по московскому времени. Ранее она была запланирована на 26 ноября.
Игра 10-го тура "Тосно" – "Спартак" состоится 17 сентября в 13.00 мск, "СКА-Хабаровск" – "Ахмат" пройдет 17 сентября в 11.00 мск.
shpasic
ну, правильно. вечером в понедельник в Тушино по-любому полный стадион соберётся. особенно для бакланов удобно.
12:14
Delavar-80
Это Спартак просил, пятая точка горит после 5-1 в Петербурге, пытаются отсрочить очередную порку.
12:12