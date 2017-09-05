Матч "Спартак" - "Зенит" перенесен с 26 на 27 ноября

РФПЛ на официальном сайте объявила о изменениях в расписании трех матчей чемпионата России. Встреча 18-го тура между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет 27 ноября в 19.30 по московскому времени. Ранее она была запланирована на 26 ноября.

Игра 10-го тура "Тосно" – "Спартак" состоится 17 сентября в 13.00 мск, "СКА-Хабаровск" – "Ахмат" пройдет 17 сентября в 11.00 мск.