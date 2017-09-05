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12:01 | Футбол — РФПЛ

Матч "Спартак" - "Зенит" перенесен с 26 на 27 ноября

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РФПЛ на официальном сайте объявила о изменениях в расписании трех матчей чемпионата России. Встреча 18-го тура между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет 27 ноября в 19.30 по московскому времени. Ранее она была запланирована на 26 ноября.

Игра 10-го тура "Тосно""Спартак" состоится 17 сентября в 13.00 мск, "СКА-Хабаровск""Ахмат" пройдет 17 сентября в 11.00 мск.

Дополнительная информация

http://rfpl.org/news/rfpl/news_20774.html

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

ну, правильно. вечером в понедельник в Тушино по-любому полный стадион соберётся. особенно для бакланов удобно.

12:14

Delavar-80

Это Спартак просил, пятая точка горит после 5-1 в Петербурге, пытаются отсрочить очередную порку.

12:12