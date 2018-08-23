Матч "Спартак" - "Динамо" будет сопровождаться тифлокомментарием

Матч 5-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо" будет доступен для людей с проблемным зрением благодаря тифлокомментарию, сообщает пресс-служба красно-белых.

Тифлокомментирование – это описание действия, которое происходит на сцене, экране. В данном случае – на поле. За специальным оборудованием клуб призывает обращаться к сотруднику фан-клуба Александру Сергееву.

Матч "Спартак" – "Динамо" пройдет в субботу, 25 августа, в Москве на стадионе "Открытие арена". Встреча начнется в 19:00.

"Спартак" – "Динамо", чемпионат России, 5-й тур, 25 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 по московскому ​времени