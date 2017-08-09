Матч "Спартак" – "Арсенал" состоится в Тушине

По информации "СЭ", матч 5-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Арсенал" состоится на "Открытие Арене".

Напомним, что утром со стадиона, как утверждал Ren TV, были эвакуированы десятки людей. На месте работали оперативные службы Москвы. В ГУВД столицы сообщили, что нетрезвый мужчина сообщил об угрозе взрыва. Пришлось проводить проверку. Нарушитель был задержан.

К полудню обстановка на стадионе "Открытие Арена" нормализовалась. Оцепление снято. В музее "Спартака" началось проведение экскурсий.

Сегодня в Тушине "Спартак" должен провести матч 5-го тура чемпионата России с "Арсеналом". Начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.