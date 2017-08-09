12:34 | Футбол — РФПЛ

Матч "Спартак" – "Арсенал" состоится в Тушине

Среда. Тушино. Обстановка у "заминированной" "Открытие Арены". Фото twitter.com/redwhite13
Среда. Тушино. Обстановка у "заминированной" "Открытие Арены". Фото twitter.com/redwhite13
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По информации "СЭ", матч 5-го тура премьер-лиги "Спартак""Арсенал" состоится на "Открытие Арене".

Напомним, что утром со стадиона, как утверждал Ren TV, были эвакуированы десятки людей. На месте работали оперативные службы Москвы. В ГУВД столицы сообщили, что нетрезвый мужчина сообщил об угрозе взрыва. Пришлось проводить проверку. Нарушитель был задержан.

К полудню обстановка на стадионе "Открытие Арена" нормализовалась. Оцепление снято. В музее "Спартака" началось проведение экскурсий.

Сегодня в Тушине "Спартак" должен провести матч 5-го тура чемпионата России с "Арсеналом". Начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

ЗЮК, недаром помнит вся Россия про день Бородина.

14:21

ЗЮК

ПТУшник,а на Динаме матчи будут?

14:09

ЗЮК

pidors,договорняк у тебя с твоим мужем.

14:08

Митяй Антибомж

Не иначе как Эдик Ватный позвонил ))

12:51

sidors

вообще без разницы где состоится этот договорняк

12:48