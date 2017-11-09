Матч "СКА-Хабаровск" - ЦСКА пройдет на час позже

Матч 17-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" - ЦСКА состоится 18 ноября в Хабаровске. Как сообщает пресс-служба московских армейцев, встреча начнется в 12.00 по московскому времени. Ранее было запланировано провести игру в 11.00.
Напомним, в первом круге чемпионата России матч 3-го тура между ЦСКА и "СКА-Хабаровск" (2:0), который прошел 29 июля, был перенесен в Москву. Это связано с тем, что 25 июля армейцы проводили встречу с АЕК (2:0) в Греции в квалификационном раунде Лиги чемпионов.
⚠ Изменено время начала матча #СКАЦСКА, который состоится 18 ноября в Хабаровске– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 9 ноября 2017 г.
⏲ Игра начнётся в 12:00 по московскому времени (19:00 местного), а не в 11:00, как было запланировано ранее pic.twitter.com/kGG9q21TdE
Алексей73
блин а у меня холодильник с пивом запрограммирован открыться был на 11:00
12:12