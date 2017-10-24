Матч с "Зенитом" судит ученик сотрудника "Локомотива"

Определены арбитры и инспекторы матчей 15-го тура чемпионата России, которые пройдут с 27 по 30 октября. Центральную встречу в Санкт-Петербурге между "Зенитом" и "Локомотивом" доверили Виталию Мешкову. Интересная деталь: рефери из подмосковного Дмитрова считается учеником известного в недавнем прошлом арбитра Станислава Сухины. А Сухина работает начальником команды… "Локомотив" и на каждой игре находится на скамейке запасных железнодорожников.

Мешкову предстоит впервые судить матч "Зенита" с "Локомотивом" в роли арбитра. А вот в качестве резервного он обслуживал сентябрьскую игру 2012 года на "Петровском", закончившуюся вничью 1:1. Тогда с его подачи Михаил Вилков ошибочно наказал желтой карточкой Шишкина, а не Чорлуку. Для российского футболиста она стала второй, и его удалили с поля.

Полный список назначений выглядит так:

"Арсенал" – ЦСКА – С.С.ЛАПОЧКИН (Санкт-Петербург), В.Семенов (Гатчина), Абусуев (Санкт-Петербург), резервный Панин (Московская область), инспектор Малый (Волгоград);

"Ростов" – "Спартак" – ГАЛИМОВ (Улан-Удэ), Лунев (Новосибирск), Воронцов (Ярославль), резервный Москалев (Воронеж), инспектор Чеботарев (Краснодар);

"Амкар" – "Урал" – И.ФЕДОТОВ, Шаламберидзе, Деушев, резервный Шадыханов, инспектор Колобаев (все – Москва);

"Динамо" – "Тосно" – СУХОЙ (Люберцы), Гаврилин (Владимир), Демешко (Химки), резервный А.В.Николаев, инспектор Баскаков (оба – Москва);

"Зенит" – "Локомотив" - МЕШКОВ (Дмитров), Ширяев (Ставрополь), Стипиди (Краснодар), резервный Безбородов (Санкт-Петербург), инспектор Синер (Омск);

"Краснодар" – "СКА-Хабаровск" – ЕСЬКОВ, Мосякин, Сафьян (все – Москва), резервный Соколов (Воронеж), инспектор Спирин (Москва);

"Уфа" – "Рубин" – С.ИВАНОВ (Ростов-на-Дону), А.Лебедев (Санкт-Петербург), Глот (Ярославль), резервный Борисов (Самара), инспектор Мартынов (Москва);

"Ахмат" – "Анжи" – КАРАСЕВ, Аверьянов, Калугин (все – Москва), резервный Волошин (Смоленск), инспектор Куличенков (Тула). (Александр БОБРОВ)

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