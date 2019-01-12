Матч с участием Мамаева состоится на плацу "Бутырки"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев планирует сыграть в матче с заключенными на территории Бутырского следственного изолятора. По словам его адвоката Игоря Бушманова, московский СИЗО №2 скоро закроют и превратят в музей, а этот матч "будет ярким моментом, историческим завершением существования "Бутырки".

Бушманов при этом затруднился сказать, сыграет ли нападающий "Зенита" Александр Кокорин​, также находящийся в "Бутырке".

– Павел Мамаев собирается сыграть в футбол на на территории СИЗО "Бутырка", там есть небольшой плац, где будет организовано футбольное поле, – цитирует "РИА Новости" Бушманова. – Матч планируется провести между заключенными. Такой благотворительной направленности социальный проект, чисто поддержать психологическое состояние лиц, находящихся в СИЗО.

Желающих принять участие много, поэтому, скорее всего, будет несколько матчей. Это просто социальный проект.

Я думаю, на следующей неделе организаторы определятся с датой. Надеюсь, СМИ будут приглашены.