Матч с "Оренбургом" стал для Слуцкого трехсотым во главе ЦСКА

Игра с оренбургским клубом стала для наставника армейцев Леонида Слуцкого трехсотой во главе красно-синих. ЦСКА под руководством нынешнего наставника одержал 165 побед, 73 раза проигрывал и 61 раз расходился миром. Отметим, ни один бывший тренер армейского клуба таким количеством матчей похвастать не мог. (Алексей МОРОЗ)
Трансляция матча ЦСКА - "Ростов"
Статистика ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого
|
Турнир
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
Чемпионат России
|
214*
|
126
|
45
|
42
|
361-187
|
Кубок России
|
25
|
18
|
2
|
5
|
41-19
|
Суперкубок России
|
5
|
2
|
0
|
3
|
6-4
|
Лига чемпионов
|
42
|
10
|
12
|
20
|
53-76
|
Лига Европы
|
14
|
9
|
2
|
3
|
28-10
|
|
300
|
165
|
61
|
73
|
489-296
* С учетом матча с "Оренбургом"
Опрос
Кто, на ваш взгляд, должен заменить Леонида Слуцкого в случае его ухода с поста главного тренера ЦСКА?