19:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Матч с "Оренбургом" стал для Слуцкого трехсотым во главе ЦСКА

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Игра с оренбургским клубом стала для наставника армейцев Леонида Слуцкого трехсотой во главе красно-синих. ЦСКА под руководством нынешнего наставника одержал 165 побед, 73 раза проигрывал и 61 раз расходился миром. Отметим, ни один бывший тренер армейского клуба таким количеством матчей похвастать не мог. (Алексей МОРОЗ)

Трансляция матча ЦСКА - "Ростов"

Статистика ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого

Турнир

И

В

Н

П

М

Чемпионат России

214*

126

45

42

361-187

Кубок России

25

18

2

5

41-19

Суперкубок России

5

2

0

3

6-4

Лига чемпионов

42

10

12

20

53-76

Лига Европы

14

9

2

3

28-10

 

300

165

61

73

489-296

* С учетом матча с "Оренбургом"

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