Матч с "Оренбургом" стал для Слуцкого трехсотым во главе ЦСКА

Игра с оренбургским клубом стала для наставника армейцев Леонида Слуцкого трехсотой во главе красно-синих. ЦСКА под руководством нынешнего наставника одержал 165 побед, 73 раза проигрывал и 61 раз расходился миром. Отметим, ни один бывший тренер армейского клуба таким количеством матчей похвастать не мог. (Алексей МОРОЗ)

Трансляция матча ЦСКА - "Ростов"

Статистика ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого

Турнир И В Н П М Чемпионат России 214* 126 45 42 361-187 Кубок России 25 18 2 5 41-19 Суперкубок России 5 2 0 3 6-4 Лига чемпионов 42 10 12 20 53-76 Лига Европы 14 9 2 3 28-10 300 165 61 73 489-296

* С учетом матча с "Оренбургом"