Матч "Рубин" - "Зенит" перенесен с 12-го на 13-е августа

Матч 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Рубин" - "Зенит" состоится 13 августа в 20.00 по московскому времени на "Казань-Арене".



Такое решение принято в соответствии с п. 6.4.1. Регламента РПЛ и письменным обращением петербургского клуба, участвующего в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы, сообщает пресс-служба лиги.

Первоначально встреча должна была пройти 12 августа и начаться в 19.00 по московскому времени.

В 3-м квалификационном раунде Лиги Европы "Зенит" сыграет с минским "Динамо". Первый матч между этими командами состоится 9 августа в Минске, ответный - 16 августа в Санкт-Петербурге.

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