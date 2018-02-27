Матч "Ростов" – "Зенит" начнется в 14.00 вместо 19.00

"Ростов" в своем официальном Твиттере сообщил об изменении времени проведения матча 22-го тура чемпионата России против "Зенита". Встреча пройдет в 14.00 вместо 19.00.

Напомним, что игра состоится 11 марта. Петербургский клуб занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, "Ростов" идет на 10-й строчке.

Также в связи с участием "Локомотива" в 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы и в соответствии с пунктом 6.4 регламента чемпионата России: матч 22-го тура против "Урала" перенесен с 11 марта на 12 марта, игра начнется в 17.00.