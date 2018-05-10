Матч "Ростов" - "Урал" пройдет при аншлаге

Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян сообщил, что все билеты на матч 30-го тура чемпионата России "Ростов" - "Урал" проданы. Игра состоится 13 мая и будет третьей тестовой для "Ростов-Арены" перед чемпионатом мира-2018 и пройдет при полной загрузке в 45 тысяч зрителей.

- Билетов просто нет, мы не ожидали, у нас была заготовлена программа зрителей, хотели пригласить школьников, студентов, - приводит ТАСС слова Аракеляна. - Никто не ожидал такого спроса на билеты на этот матч. Мы решили себя обезопасить, 7 из 45 тысяч билетов мы попытались отпустить муниципалитетам по предварительным заявкам. Это праздник для всей Ростовской области, люди с периферии должны получить возможность попасть на стадион.