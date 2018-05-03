Матч "Ростов" – "Урал" на стадионе ЧМ-2018 смогут посетить до 40 тысяч зрителей

"Ростов" на официальном сайте сообщил о старте продаж билетов на матч 30-го тура чемпионата России против "Урала". Стоимость билетов составит от 150 до 6000 рублей.

Как отмечается в сообщении пресс-службы дончан, "на игре будут продолжать тестировать все сервисы и службы "Ростов Арены". Вместимость на матче составит около 40 тысяч зрителей. 5 тысяч дополнительных временных мест будут установлены к ЧМ-2018".

Отметим, что на новом стадионе "Ростова" уже были сыграны два тестовых матча. В первом хозяева поля обыграли "СКА-Хабаровск" (2:0, 12 736 зрителей), а во втором были сильнее "Тосно" (2:0, 22 456 зрителей).

Матч "Ростов" – "Урал" состоится 13 мая и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.